В Саратовской области сообщили о перебоях в поставках дизтоплива

САРАТОВ, 30 окт — РИА Новости. Поставки дизельного топлива на АЗС Саратовской области происходят с некоторыми перебоями, которые должны прекратиться с 1 ноября, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров.

"Министерство промышленности и энергетики области обладает информацией о некоторых перебоях в поставках дизельного топлива на АЗС региона. Это связано с сезонным переходом с одного вида дизтоплива на другой — с "летнего" на "зимний". Предположительно, объем продаж будет восстановлен в полном объеме с 1 ноября", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что цены на бензин и дизельное топливо у крупных оптовых поставщиков в регионе не менялись с 1 июня.

"Данный вопрос находится на ежедневном контроле министерства промышленности и энергетики области", — подчеркнул Комаров.

Он добавил, что ведомство не обладает информацией о каком-либо дефиците бензина Аи-92 на АЗС области.