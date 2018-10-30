Шувалов рассказал о готовности ВЭБ к жестким санкциям США

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВЭБ в любом случае найдёт способ заплатить по своим внешним долгам, если против него будут введены жесткие санкции США, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Санкции — это когда ты должен получить что-то — это тяжело получить. А когда отдать — достаточно легко. Поскольку мы надёжный заёмщик, способ заплатить в любом случае по своим долгам мы найдем", — сказал Шувалов журналистам по итогам набсовета ВЭБа.

"Я — нет. Надо быть готовым всегда", — ответил Шувалов на вопрос, готовится ли он к введению санкций.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Также в августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков, в списке которых значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.