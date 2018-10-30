В ФАС рассказали о ситуации на рынке дизельного топлива

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ситуация по обеспечению рынка РФ дизельным топливом благоприятная, на рост цен на дизель влияет конъюнктура рынка, в том числе курс рубля, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"По дизельному топливу ситуация вполне благоприятная с точки зрения ресурсной обеспеченности и достижения тех параметров, которые требуются в соответствии с поручением правительства и которые вытекают из четырехстороннего соглашения. По дизелю с точки зрения ресурсного наполнения таких вопросов нет", — сообщил Голомолзин.

"Конъюнктура рынка такова, что цены растут. Плюс вопросы, связанные с акцизами, вопросы, связанные с изменением курса рубля, отвязки курса рубля от цен на мировом рынке. Это существенно повышает зависимость на внутреннем рынке от цен на мировых рынках", — пояснил замглавы ФАС.

ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и нефтяные компании в 2011 году заключили соглашения по программам строительства и реконструкции НПЗ, предусматривающие перевод их на выпуск бензинов высоких классов. Соглашениями предусмотрены реконструкция и строительство 127 установок вторичной переработки нефти. Соглашения содержат обязательства по поставкам топлива ну внутренний рынок.

Действующий сейчас совместный приказ ФАС и Минэнерго предполагает, что нефтяные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, с целью формирования ликвидного биржевого рынка должны продавать на бирже 10% от производимых марок бензина, 5% от производимого дизтоплива, 10% от производимого авиакеросина и 2% от производимого мазута.