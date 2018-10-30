Зариф рассказал о влиянии санкций США на мировой порядок

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил об "огромных" последствиях санкций США для миропорядка, передает агентство IRNA.

"К сожалению, эта страна (США — ред.), нарушающая закон, хочет наказать законопослушные страны", — приводит агентство слова иранского министра, отмечая, что Зариф указал на "огромные последствия" для мирового порядка от американского метода санкций.

Он подчеркнул, что санкции США против Ирана нарушают международное право, добавив, что Вашингтон своими "незаконными санкциями" не достиг целей, которые он ставил перед собой.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с начала ноября.

Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против решения США по Ирану. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.