В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Кремль в курсе ситуации на рынке бензина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос необходимо адресовать правительству. Он отметил, что этой темой сейчас активно занимаются в кабинете министров — "предпринимаются очень активные, энергичные меры".

Режимное соглашение

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал повышение цен на бензин.

"Хотел бы одну важную позицию обозначить, <…> она волнует огромное количество людей. Я имею в виду цены на нефтепродукты. Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин", — сказал Медведев.

В связи с этим он дал поручение Минэнерго и Козаку совместно с нефтяными компаниями подготовить и принять план работы и "режимное соглашение" по поддержанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

"Либо буквально в ближайшие дни мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация на рынке была более стабильна", — сказал премьер.

"Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить", — заключил Медведев.

Напряженная ситуация

Позже Козак сообщил, что провел переговоры с нефтяными компаниями и обсудил меры по стабилизации внутренних цен на топливо без принятия экстренных запретительных мер.

Он отметил, что ситуация напряженная. По словам вице-премьера, необходимо не только обеспечить насыщение рынка необходимым объемом топлива, но и гарантировать положительную маржинальность для независимых АЗС.

"Необходимо снижение оптовых цен. ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании. — Прим. ред.) для своих АЗС имеют возможности сегодня удерживать цены, и на АЗС ВИНКов проблем не существует. Но 60% заправок у нас сегодня не принадлежат ВИНКам, поэтому необходимо находить выход из этой ситуации", — заключил вице-премьер.

Цены на бензин

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая. Однако, по данным Росстата, в сентябре цены на бензин увеличились на десять процентов по сравнению с августом.

С начала следующего года начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, направленного на сдерживание внутренних цен на топливо. При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак заявили, что рост цен на бензин в 2019-м останется в пределах инфляции.