Россельхознадзор ограничил ввоз продукции из Германии, Кореи и Армении

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции некоторых предприятий Германии, Кореи и Армении из-за нарушений санитарно-ветеринарных требований России и ЕАЭС, сообщает ведомство.

"Нарушения выявлены службой по результатам лабораторных исследований продукции, проведенных подведомственными Россельхознадзору учреждениями. В связи с чем, Россельхознадзором принято решение о введении временных ограничений на поставки в Россию продукции со следующих предприятий: Bosch Tiernahrung GmbH & Co.KG, Германия… EreBon Co., Ltd, Корея…ООО "Фуд экс", Армения", — говорится в сообщении.

В частности, ввоз кормов для животных с немецкого предприятия Bosch Tiernahrung GmbH & Co.KG и корейского EreBon Co., Ltd ограничен в связи с выявлением в составе кормов незаявленных и незарегистрированных в России ГМО-компонентов. Ввоз продукции армянской ООО "Фуд экс" запрещен в связи с выявлением суммы малахитового и лейкомалахитового зеленого в форели, уточняет ведомство.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля на поставки продукции с казахского предприятия ПК "Ижевский" в связи с выявлением сальмонеллы в мясе курицы.