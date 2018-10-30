Эксперты предупредили о возможном замедлении китайской экономики

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Принятое сегодня решение ЦБ Китая о снижении курса юаня по отношению к доллару можно считать "звоночком", свидетельствующем о перспективах замедления китайской экономики, а дальнейшее ослабление китайской валюты будет негативно в том числе и для РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Центробанк Китая во вторник ослабил курс юаня против доллара на 0,28%. Таким образом, американская валюта по отношению к китайской достигла максимума за последнее десятилетие на уровне 6,9574 юаня за доллар.

В краткосрочном плане ситуация с ослаблением юаня не окажет значительного влияния на российскую валюту, считает Вероника Днепровская из компании "Альпари". "Рубль — сырьевая валюта, которая, кроме прочего, реагирует еще и на нефтяные цены. К тому же рубль уже отреагировал на протекционистскую политику США в торговых войнах, но продолжает оставаться под давлением санкционных рисков", — добавила она. При этом некоторые аналитики указывают, что для экономики РФ это выглядит неприятным сигналом возможного падения спроса на сырье со стороны Китая.

Объем займов в финансовом секторе Китая уже достиг 1,33 триллиона юаней, увеличившись за восемь лет более чем втрое, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс", комментируя причины ослабления юаня. Госдолг страны тоже растет, сейчас составляя уже 47% от ВВП, и очевидно, будет расти опережающими темпами к ВВП, поэтому сдерживать юань долгое время не получится, и местный регулятор выберет политику мягкого ослабления нацвалюты, добавляет он.

"Следствием этих тенденций станут замедление экономики и сокращение объема покупок сырья Китаем. Для России КНР — один из ключевых партнеров, его доля в экспорте составляет 11%. На Китай завязаны стратегические проекты, например, "Сила Сибири", — оценил Ващенко.

"Если охлаждение произойдет относительно плавно, то на экономику России проблемы Китая не повлияют. Но если на финансовом рынке начнут резко лопаться пузыри, это приведет к шокам и в реальном секторе, как в 1997 и 2009 годах. ВВП Китая в восемь раз больше российского, и сокращение импорта из России на 10% в стоимостном выражении приведет к снижению ВВП России на 0,2-0,3%", — заключил он.