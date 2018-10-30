Ленинградская область за полгода увеличила объем инвестиций на 30%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Ленинградской области в первом полугодии 2018 года составил 146 миллиардов рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщил журналистам губернатор Александр Дрозденко.

"Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2018 года составил 146 миллиардов рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основные вложения были сделаны крупными компаниями в логистику, развитие обрабатывающих производств, обеспечение электроэнергией", — сказал глава региона. По его словам, главным источником финансирования стали привлеченные средства.

"Ленинградская область на протяжении последних лет прочно удерживает позиции одного из самых растущих субъектов Российской Федерации по объемам инвестиций. Ежегодно по этому показателю регион прибавляет примерно треть, что характерно для самых успешных экономик мира. Для сохранения и умножения такого прироста мы сделали ставку на развитие экспортно-ориентированной модели развития", — отметил Дрозденко.

На 21% за первое полугодие Ленинградской области удалось нарастить и объем экспорта, добавил он. В общей сложности через транспортные ворота региона в зарубежные страны было направлено товаров на сумму 3,3 миллиарда долларов. Экспортные поставки в основном предназначались для потребителей в Нидерландах, КНР, Дании, Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Бельгии, Турции, Норвегии. В страны СНГ, в том числе в Белоруссию и Казахстан, из Ленинградской области было отправлено товаров на сумму более 214 миллионов долларов.

Ключевую роль в экспортных поставках из региона играют минеральные продукты, химическая промышленность и целлюлозно-бумажные изделия. Ключевыми экспортерами среди компаний стали: ООО "Новатэк-Усть-Луга", ООО ПГ "Фосфорит", ЗАО "Интернешнл Пейпер", ООО "Нокиан Шина", ООО ПО "Киришинефтеоргсинтез", ООО "Тихвинский ферросплавный завод", АО "Метахим", АО "Тихвинский вагоностроительный завод".

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