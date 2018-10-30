Президент Татарстана получил премию за развитие исламской экономики

КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов удостоен специальной награды за развитие исламской экономики – премии Islamic Economy Award, сообщила его пресс-служба.

Минниханов находится с рабочей поездкой в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты), где принимает участие в мероприятиях Глобального исламского экономического саммита (Global Islamic Economy Summit). GIES — одно из крупнейших событий исламской экономики и халяль индустрии. Форум объединяет ведущих мировых экспертов из разных отраслей. В этом году в работе принимают участие порядка 3 тысяч делегатов со всего мира.

"В рамках Глобального исламского экономического саммита в Дубае президент Республики Татарстан Рустам Минниханов был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики. Награду вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум", — говорится в сообщении.

Премия Islamic Economy Award учреждена Дубайским центром развития исламской экономики в 2013 году. Награда присуждается за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения. Инициативы и идеи должны способствовать укреплению двусторонних торговых и инвестиционных отношений между исламскими странами и налаживанию более тесных экономических связей с остальным миром в целях содействия процветанию, гармонии и благосостоянию.

По информации пресс-службы, также в рамках саммита Минниханов встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом аль Мансури, с которым обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений.

Минниханов рассказал о проектах в сфере исламского банкинга, реализуемых на территории республики. В частности, сообщил о проводимой работе по созданию в Татарстане Российского центра исламской экономики. Проект реализуется совместно со Сбербанком России. По мнению президента Татарстана, данный центр будет способствовать более широкому развитию принципов исламской экономики в стране.

Ранее власти Татарстана сообщали, что создаваемый Российский центр исламской экономики будет работать по таким направлениям, как непосредственно исламская экономика, а также халяльные медицина, туризм, продовольствие, IT. Учредителями центра являются правительство Татарстана и Сбербанк, в настоящее время прорабатываются вопросы юридическо-правовой формы новой структуры, просчитывается общая стоимость проекта. На базе центра исламской экономики предполагается действие сертификационного центра, который будет сертифицирован по международным стандартам и сможет выдавать соответствующие разрешения для экспорта продукции в исламские страны.

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