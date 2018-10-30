ТОКИО, 30 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японские компании не проявляют большого интереса к совместным проектам на южных Курилах, рассказал РИА Новости генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов по итогам визита в Японию.

"Проекты с российской стороны есть – по строительству на Шиктане рыбоперерабатывающего завода, его делает русский инвестор. Но со стороны японского бизнеса мы, к сожалению, особой динамики не видим. Мы инвесторов приглашаем, но особого интереса не видим со стороны японских компаний. Это трудно объяснимо, но зачастую японские компании предпочитают просто покупать рыбную продукцию в долгосрочных контрактах, нежели входить в капитал", — сказал Петухов.

Глава агентства назвал наиболее перспективными отраслями в этом регионе туризм, ветроэнергетику и рыбопереработку, и с японской стороны уже было осуществлено несколько бизнес-миссий в этот регион, однако пока до конкретных шагов по реализации проектов дело не дошло.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства.

В июне и октябре прошлого года и в этом году состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.