Стали известны самые распространенные долги россиян

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самым распространенным видом задолженности в России остаются штрафы ГИБДД. Об этом газете "Известия" рассказал руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, на постановления Госавтоинспекции приходится более 15 миллионов исполнительных производств. Их количество начало расти с распространением камер фото- и видеофиксации на дорогах.

Наибольшую сумму долгов при этом составили кредиты. За девять месяцев текущего года россияне задолжали более двух триллионов рублей. При этом возможность взыскания по ним при отсутствии имущества у должников составляет не более 10-12%. Фактически взыскали с начала года 485 миллиардов рублей.

Аристов также отметил, что хотя процедура снятия временного ограничения на выезд за границу при оплате задолженностей в аэропорту стала проходить намного быстрее, в ФСПП все же советуют россиянам проверять наличие долгов в банках данных исполнительных производств.