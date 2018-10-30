ОСК может подать иск по допзатратам на ремонт "Адмирала Кузнецова"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не исключает подачи исков к заводу "Роснефти" о возмещении ущерба на дополнительный ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после ЧП в плавучем доке, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация — из-за перебоев в подаче электроэнергии были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду, кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца.

"Док ушёл на дно. Это не наш док, это док 82-го завода, который принадлежит "Роснефти", — сказал Рахманов.

"Нам придётся это сделать. Потому что Минобороны не принимает затраты на страхование, соответственно, ремонт корабля застрахован не был. Нам придется на те работы, которые нам нужны, соответственно, выставлять соответствующие иски по вине тех, кто не смог закончить доковую операцию", — сказал Рахманов, отвечая на вопрос о том, будет ли ОСК обращаться в суд.

Он отметил, что произошедший инцидент — проблема поставщика услуг. "Там есть повреждения, которых там не должно было быть на этой стадии ремонта, бюджет у нас все равно там достаточно тесный, и если нам потребуется выходить с каким-то иском для покрытия части или всех затрат, мы будем это делать. На ту сумму, которая касается тех повреждений, которые были нанесены в результате падения этого крана и нештатного схода с дока", — добавил он.

Согласно списку аффилированных лиц АО "82 судоремонтный завод", 0,0001% его акций принадлежит РФ в лице Минобороны, остальные — дочерней компании "Роснефти".