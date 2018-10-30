Названы регионы, жители которых более склонны к денежным рискам

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Больше всего россиян, склонных рисковать денежными накоплениями, живут в Москве, Подмосковье, Петербурге и Свердловской области, показало исследование, проведенное инвестиционным сервисом Yammi, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

В исследовании учитывались результаты теста на толерантность к риску, который прошли 25 тысяч пользователей сервиса. Тест определяет комфортный для человека уровень риска с помощью простых вопросов, например, как он распорядится деньгами, накопленными на отпуск, если за две недели до поездки потеряет работу, или какие виды вложений для него предпочтительнее: низкорисковые и менее доходные или высокорисковые, но более доходные. Толерантность пользователя к риску определяется по 10-балльной шкале: 1 — наименьшая, 10 — наибольшая.

Исследование показало, что больше всего россиян с высокой готовностью рисковать (9-10 баллов) живет в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Свердловской области. В Москве и области рискнуть по полной готов каждый восьмой пользователь, а в Санкт-Петербурге и Свердловской области — каждый десятый. Кроме того, в число регионов, жители которых готовы к денежным рискам, относятся Ярославская область и Удмуртия, Пермский и Камчатский края, Карелия и Курганская область.

Также исследование выявило регионы, жители которых отличаются наименьшей готовностью к риску, ими стали Ингушетия, Волгоградская область и Карачаево-Черкесия.

Yammi — инвестиционный сервис, который рассчитан как на опытных, так и на начинающих инвесторов: он умеет определять склонность человека к риску и в зависимости от этого подбирает ему оптимальный инвестиционный портфель. Yammi работает по модели крупнейших онлайн-сервисов инвестирования и вкладывается только в акции ETF — иностранных биржевых инвестиционных фондов. Управление инвестициями Yammi основано на аналитических технологиях FinEx и платёжных технологиях Яндекс.Деньги.