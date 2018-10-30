ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко предложил создать центры торговли региональных производителей Северо-Восточной Азии.

Такое заявление он сделал на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая проходит во Владивостоке в рамках 23-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

"В целях активизации сотрудничества между нашими территориями предлагаю ряд мер, которые выведут наше сотрудничество на новый уровень. Создать центры торговли товарами наших региональных производителей для стимулирования экспорта и содействия продвижения промышленной продукции на рынки регионов-партнеров", — сказал Кожемяко.

По его словам, также нужно активизировать работу по созданию новых транспортных линий авиационного и морского сообщения, наладить регулярный обмен бизнес-делегациями для достижения практических результатов в торговле и инвестициях.

"(Нужно) привлекать региональные деловые круги к более активному участию в работе таких крупных международных мероприятий как ВЭФ, Международная туристическая выставка, Международный конгресс рыбаков, Международный экологический форум "Природа без границ" и другие", — отметил врио губернатора.

Саммит стартовал в понедельник. В бизнес-переговорах принимают участие с китайской стороны 9 компаний, с корейской стороны – 12 компаний, с российской стороны на саммит собрались 90 компаний.