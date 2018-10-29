Силуанов объяснил, почему министры финансов непопулярны в своих странах

НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что главы министерств финансов во всем мире не пользуются популярностью из-за их желания сохранять сбалансированный бюджет.
"Потому что, если люди, которые говорят: "Давайте этот проект реализуем, давайте такое решение примем". А министр финансов говорит: "Постойте, друзья, у нас, во-первых, денег нет, это ваше решение неэффективно. Оно хоть и популярно, но не принесет тех результатов, о которых вы говорите". То всегда ему говорят: "Чего вы мешаете прогрессу? Чего вы мешаете хорошим начинаниям?" — сказал Силуанов.
"Я думаю, что такая ситуация не только в нашей стране", — добавил он.