Силуанов объяснил, почему министры финансов непопулярны в своих странах

НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что главы министерств финансов во всем мире не пользуются популярностью из-за их желания сохранять сбалансированный бюджет.

"Министрам финансов очень часто приходится говорить слово "нет", очень часто приходится предлагать непопулярные решения для того, чтобы подвести итог и сделать баланс для бюджета, как для семьи — то же самое", — сказал он в эфире Первого канала в программе "Познер".

"Потому что, если люди, которые говорят: "Давайте этот проект реализуем, давайте такое решение примем". А министр финансов говорит: "Постойте, друзья, у нас, во-первых, денег нет, это ваше решение неэффективно. Оно хоть и популярно, но не принесет тех результатов, о которых вы говорите". То всегда ему говорят: "Чего вы мешаете прогрессу? Чего вы мешаете хорошим начинаниям?" — сказал Силуанов.

"Я думаю, что такая ситуация не только в нашей стране", — добавил он.