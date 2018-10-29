Руденя: доходная часть бюджета Верхневолжья увеличилась на 13%

ТВЕРЬ, 29 окт — РИА Новости. Доходная часть бюджета Тверской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти на 13% и достигла 41,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Доходная часть регионального бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти на 13%. Это очень хороший показатель. Наша задача — увеличить сбор доходов, не поднимая налоговой нагрузки на тех, кто занят хозяйственной деятельностью. Мы должны увеличивать количество объектов налогообложения, а не поднимать ставки", — сказал Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в понедельник на заседании кабинета министров был рассмотрен отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2018 года.

В бюджет региона с января по сентябрь текущего года поступили 41,3 миллиарда рублей, из них почти 33,4 миллиарда рублей — налоговые и неналоговые доходы, 7,9 миллиарда рублей — безвозмездные поступления.

Расходы бюджета остались на прошлогоднем уровне, составив 35,4 миллиарда рублей. Основными статьями расходов по-прежнему остаются межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, внебюджетным фондам (фонду обязательного медицинского страхования и пенсионному фонду), социальные выплаты населению, обслуживание государственного долга, субсидии сельхозпроизводителям, теплоснабжающим организациям, на поддержку малого и среднего бизнеса, на льготный проезд граждан. Также бюджетные средства направляются на лекарственное обеспечение жителей, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, содержание автомобильных дорог и другое.

Кроме того, средства выделяются на реализацию крупных проектов — строительство новых медицинских учреждений, реставрационные работы на объектах культурного наследия, строительство и реконструкцию других объектов государственной и муниципальной собственности.

По словам главы региона, по итогам девяти месяцев этого года не все исполнительные органы государственной власти обеспечили плановый уровень исполнения расходов по отдельным направлениям своей деятельности. Губернатор в связи с этим потребовал от руководителей отраслевых министерств принять меры для исправления ситуации и удели особое внимание повышению эффективности использования бюджетных средств.

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