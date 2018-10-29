Козак обсудил с нефтяниками, как избежать запретительных пошлин на экспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что провел сегодня переговоры с представителями нефтяных компаний и обсудил с ними меры, необходимые для стабилизации внутренних цен на топливо без принятия правительством экстренных запретительных мер.

Ранее в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом глава правительства пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины, если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто.

"Сегодня еще раз состоялся разговор с нефтяными компаниями. Мы еще раз проговорили о том, каким образом стабилизировать ситуацию для того, чтобы не прибегать к экстренными мерам", — сказал Козак журналистам.

Он отметил, что ситуация напряженная. "Мы понимали, что она может возникать разная — рынок есть рынок, мы должны адекватно реагировать. Поэтому заранее, еще летом, в соответствующих законопроектах были предусмотрены меры оперативного реагирования на негативно складывающиеся для внутреннего рынка ситуации на рынке моторного топлива. В настоящее время она находится на грани, что мы, возможно, должны будем применить экстренные меры", — отметил вице-премьер.

"У нас остается буквально несколько дней — у нефтяных компаний. Речь идет о том, чтобы обеспечить не только насыщение по объемам рынка моторного топлива, но и по оптовой цене — мы должны обеспечить необходимую маржинальность для независимых АЗС", — добавил Козак.

Он указал, что в некоторых регионах РФ, особенно за Уралом, по некоторым видам топлива — по зимнему дизелю — эта маржинальность отрицательная. "Поэтому необходимо снижение оптовых цен. ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании — ред.) для своих АЗС имеют возможности сегодня удерживать цены, и на АЗС ВИНКов проблем не существует. Но 60% заправок у нас сегодня не принадлежат ВИНКам, поэтому необходимо находить выход из этой ситуации", — пояснил вице-премьер.