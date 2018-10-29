Власти Югры рассказали о финансировании нацпроектов из бюджета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 окт — РИА Новости. Финансирование национальных проектов, интегрированных в госпрограммы Ханты-Мансийского автономного округа, на ближайшие 3 года из бюджета региона превысит 45 миллиардов рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Проект закона о региональном бюджете на следующие 3 года приняли в понедельник члены правительства автономного округа. Как заявила замгубернатора Югры, директор департамента финансов Вера Дюдина, в основу документа положены условия базового варианта прогноза социально-экономического развития региона, которые предусматривают сохранение консервативных оценок развития округа и сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики.

"Она отметила, что в 15 государственных программ автономного округа интегрировано 11 национальных проектов, объем финансового обеспечения которых на 3 года превышает 45 миллиардов рублей", — пояснили в департаменте.

Так, доходы региональной казны в 2019 году составят 187,6 миллиарда рублей, расходы – 208 миллиардов рублей. При этом дефицит предусматривается в главном финансовом документе Югры и на 2020-2021 годы. Тем не менее власти округа подчеркивают, что понимают ответственность, связанную с принятием такого бюджета и необходимостью мер по мобилизации доходных источников.

"Уже в текущем году, принимая корректировку бюджета, мы сформировали профицит, который и будет источником покрытия дефицита в 2019 году. В последующие 2 года мы предусматриваем источниками покрытия дефицита бюджета привлечение заемных средств и возможность уточнения планов приватизации имущества, находящегося в государственной собственности", — цитирует департамент слова Дюдиной.

Проект трехлетнего бюджета на ближайшем заседании предстоит рассмотреть депутатам региональной думы.

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