Авиакомпания "Россия" станет социально ориентированной, заявил Савельев

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") будет задействована в социально значимых перевозках на Дальний Восток, заявил гендиректор группы Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом "Аэрофлот" не планирует продажу "дочки".

"Мы хотим ее ("Россию" — ред.) оставить и придать ей роль социальной компании, потому что там не очень новые самолеты, нам в наследство достались от "Трансаэро", и конкурировать такими машинами на рынке сейчас очень сложно. Учитывая, что мы выполняем социальную нагрузку, социальную перевозку, мы хотим эти машины ориентировать", — рассказал Савельев.

"Россия", напомнил он, будет больше выполнять рейсов на Дальний Восток по "плоским" тарифам. "Но для населения увеличение в целом ёмкостного предложения по плоским тарифам будет на 9%", — отметил гендиректор.