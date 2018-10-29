Глава Северной Осетии: завод "Электроцинк" можно перепрофилировать

НАЛЬЧИК/ВЛАДИКАВКАЗ, 29 окт — РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров считает, что завод "Электроцинк" во Владикавказе, закрыть который просят парламентарии и жители республики, можно перепрофилировать, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Вопрос о дальнейшей деятельности завода мы будем рассматривать в комплексе и системно. Мы создали комиссию, куда вошли депутаты, общественники, ответственные члены правительства республики, представители УГМК (в холдинг которого входит предприятие — ред.), которые сегодня собрались и наметили дорожную карту своей деятельности. Одним из решений вопроса "Электроцинка" я вижу в перепрофилирование производства", — приводит пресс-служба слова Битарова после заседания комиссии по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности завода.

По его мнению, это позволит трудоустроить определенную часть рабочих предприятия. "Мы встретимся с сотрудниками и руководством предприятия. Нужно понять, как они видят решение этой проблемы", — подчеркнул глава региона.

Битаров также сообщил, что лично ознакомился с результатами проб воздуха во Владикавказе. "На сегодня результаты проб, которые снимаются на территории завода "Электроцинк" и вокруг него, показывают, что никаких превышений ПДК нет. На данный момент предприятие не работает", — заявил он.

На заводе "Электроцинк" 21 октября произошел крупный пожар. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие. Возбуждено уголовное по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Вечером в минувший понедельник во Владикавказе собралось несколько сотен человек, которые требовали закрыть завод "Электроцинк". К ним вышел Битаров, который пообещал, что донесет проблему до руководства страны. Закрыть завод потребовали также депутаты парламента Северной Осетии и мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев. Вместе с тем УГМК заявила, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.