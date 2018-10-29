Минпромторг создал онлайн-ресурс "Открытый бюджет для граждан"

Эффективность расходов государственного бюджета — тема, которая интересна всем — журналистам, ученым и широкой общественности. Однако сложность этой темы приводит к тому, что зачастую эффективность расходов становится предметом спекуляций, в том числе, и преднамеренных. При этом открытость органов власти, в том числе, открытость информации о расходах бюджета давно стали нормой в деятельности органов государственного и муниципального управления в России. Современные информационные технологии позволяют эффективно раскрывать информацию о том, как и с какой эффективностью расходуются средства государственного бюджета, для различных категорий пользователей.

При этом сама по себе исходная информация об эффективности бюджетных расходов понятна довольно узким группам пользователей, обладающим специальным уровнем подготовки. Сложность форм отчетности, разрозненность данных, большие объемы текста и цифр — все это создает проблемы при поиске и обработке данных не только для простого обывателя, но, зачастую, и для специалиста.

Именно поэтому востребованными оказываются те информационные ресурсы, которые представляют подобную информацию в агрегированном виде. Однако в силу трудоемкости подготовки подобной информации число таких ресурсов в Рунете невелико, а публикация данных может осуществляться нерегулярно.

Задача представления сложных данных в простой форме была решена министерством промышленности и торговли РФ в рамках проекта "Открытый бюджет для граждан", начатого в 2015 году. К настоящему моменту запущены несколько электронных ресурсов, ориентированных на различные категории пользователей — от экспертного сообщества до детской аудитории. В рамках данного проекта решена задача представления больших объемов данных в агрегированной форме, что позволяет пользователю быстро получить ответ на интересующий его вопрос.

В рамках проекта "Открытый бюджет для граждан" Минпромторга России особое внимание уделено вопросам эффективности бюджетных расходов. На портале представлен набор отраслевых показателей, характеризующих содержание и эффективность расходов бюджета Минпромторга России. Пользователи имеют возможность выбирать период и форму отображения данных.

Решение задачи простого и доступного изложения информации о том, как работают органы власти, достигается за счет агрегации данных из различных открытых официальных источников. Так, в российской практике многие показатели могут содержаться в официальной статистике, публикуемой Росстатом и Федеральной таможенной службой. Некоторые показатели имеют ведомственное происхождение и публикуются в открытых источниках — например, в текстах интервью и в пресс-релизах. Однако задача представления разнородных показателей на одном ресурсе была в данном случае решена впервые.

Профессор кафедры "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Никита Попадюк: "информация о бюджетных расходах и, тем более, о расчетах, которые можно произвести, несомненно, весьма полезна для всех групп пользователей Рунетом. Теперь информация об имеющихся финансовых ресурсах, приходящая из бюджета, становится прозрачной, и в этом качестве приобретает полезный эффект".

На правах рекламы