Кадыров возлагает большие надежды на развитие компании "Чеченнефтехимпром"

ГРОЗНЫЙ, 28 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что развитие компании "Чеченнефтехимпром" станет основным инвестиционным направлением в экономике республики, которое позволит "добывать нефть, строить завод".

Президент РФ 18 сентября подписал указ о передаче Чечне компании "Чеченнефтехимпром". При этом глава государства поручил кабмину РФ в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия. Правительство РФ поручило Росимуществу до 15 ноября передать 100% компании "Чеченнефтехимпром" в собственность Чечни.

"Чеченнефтехимпрому" принадлежат около 2 тысяч земельных участков площадью 7740 гектаров и более 1,1 тысячи скважин, большинство из которых в нерабочем состоянии.

"Мы долго вели переговоры по передаче "Чеченнефтехимпрома", сталкивались с непониманием и сопротивлением, наконец нам ее передали. Это станет нашим основным, приоритетным направлением. У нас появится возможность добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам. По прогнозам, мы рассчитываем, что это станет основным инвестиционным направлением. Уже есть заинтересованные люди и компании", — заявил Кадыров на пресс-конференции в субботу в Грозном.

Чеченская республика много лет пыталась вернуть себе контроль над нефтегазовыми активами, однако при согласовании передачи ей "Чеченнефтехимпрома" встал вопрос о разделе имущества этой компании, которым пользуется контролируемый "Роснефтью" "Грознефтегаз". В начале 2017 года стало известно о готовности "Роснефти" продать Чечне 51% акций "Грознефтегаза", чтобы республика владела им на 100%. Этот пакет и другое имущество "Роснефти" в Чечне были оценены PwC в 12,5 миллиарда рублей. Глава республики Рамзан Кадыров называл сумму завышенной.

Последние новости по этой теме были в апреле 2017 года, когда "Роснефть" сообщила, что ее глава Игорь Сечин договорился с Кадыровым создать рабочую группу по повышению эффективности работы по совместным проектам. Со своей стороны Кадыров заявил об урегулировании всех недопониманий с "Роснефтью" и договоренности, что компания будет развивать и нефтяное направление, и экономику республики в целом.