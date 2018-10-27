Заседание группы Россия-Германия по экономике может пройти в декабре

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заседание рабочей группы высокого уровня по стратегическому сотрудничеству РФ и ФРГ в области экономики и финансов может пройти в Берлине в декабре, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Стамбул на саммит по Сирии, в котором примет участие и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Согласовывается дата следующего, 38-го, заседания группы, которое может пройти в Берлине в декабре 2018 года", — отмечается в материалах.

Группа, созданная в 2000 году по инициативе лидеров двух стран, летом 2016 года возобновила свою работу после перерыва, обусловленного позицией ФРГ в контексте украинского кризиса. Последнее заседание группы состоялось в июне в Москве.