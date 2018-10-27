МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ФТС России усиливает контроль по санкционным товарам после летнего спада, когда их было невыгодно ввозить из-за того, что на российском рынке присутствовало достаточно своей плодоовощной продукции, заявил РИА Новости начальника главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнев.

"ФТС России в настоящее время усиливает контроль по санкционным товарам. Это связано с сезонным фактором, потому что летом был спад по поставке фруктов и овощей по простой причине – было много своей продукции, и везти санкционку было невыгодно. Сейчас уже перемаркированные польские яблоки, фрукты потихонечку начинают появляться на нашем рынке. Подобная сезонность происходит и перед Новым годом", — сказал он.

"Сейчас лобовой санкционки, когда открываешь машину, а на продукции написано "Польша" – крайне мало. Есть отдельные безумцы, которые катаются и ничего не боятся", — продолжил он.

Но в основном, по словам Селезнева, поставщики удаляют идентификацию, и с точки зрения юриспруденции такой товар нельзя назвать санкционным, потому что страна происхождения не определена, это так называемая "неподтвержденная санкционка". "И прямые меры как к санкционным товарам – уничтожение – применить невозможно. В этом случае товар либо возвращается туда, откуда прибыл, либо передается в Россельхознадзор как товар без маркировки. Там налажена работа с такой продукцией", — пояснил Селезнев.

В общей сложности в Северо-Западном и Центральном таможенных управлениях ФТС работают 10 мобильных групп, которые выявляют попытки ввоза санкционной продукции или "неподтвержденной санкционки", сообщил Селезнев. Если в 2016 году по Северо-Западному таможенному управлению было выявлено 68 транспортных средств, по Центральному таможенному управлению – 447 транспортных средств, то за неполный 2018 год по северо-западу выявлено уже 319 машин, а по центральному региону – 587.

"Работа мобильных групп организована таким образом, чтобы не повально досматривать всех подряд, а, понимая путь и логистику товаров, выстраивать логику наших действий, работать с оперативными данными – МВД, прокуратуры, бизнес-сообщества. Мы не только проверяем транспортные средства, мы проводим аналитическую работу: что-то видим по документам, по информации от ведомств, анализируем цепочки, логистику поставок. Выявляем потенциальных рецидивистов – какие-то транспортные компании, перевозчиков, места, где обычно реализуется или скапливается товар", — рассказал он.

Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года в отношении продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В конце июля 2015 года вышел указ об уничтожении запрещенной продукции. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом. Запрет не касается ввоза товаров для личного потребления весом до 5 килограммов.