В России к 2021 году построят природоохранный "Северный флот"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Строительство природоохранного флота из 12 судов для работы в Арктике запланировано к 2021 году, сообщили РИА Новости в Минприроды России.

"Предусмотрено строительство 12 новых судов Росприроднадзора. Эти планы включены в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на 2018-2025 годы" и будут выполнены к 2021 году. По существу появится природоохранный "Северный флот", — заявили в министерстве.

По словам собеседника агентства, задача Минприроды состоит не только в том, чтобы обеспечить экологический мониторинг состояния Арктики с учетом ее перспективного освоения и развития, но и осуществлять экологический надзор при развитии Северного морского пути и освоении месторождений полезных ископаемых.

"Мы, конечно же, должны проверять, владеть информацией, как осуществляется та или иная хозяйственная деятельность. Минприроды и наши инспекторы должны быть готовы к началу масштабного хозяйственного освоения Арктики, чтобы обеспечить соблюдение природоохранного законодательства", – добавил собеседник агентства.