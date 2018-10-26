МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Банк России запускает телефон доверия для противодействия коррупции, сообщает регулятор.
ЦБ будет рассматривать обращения, если в них есть информация о коррупционных проявлений в действиях служащих Банка России; конфликтах интересов в служебной деятельности служащих регулятора; несоблюдения служащими ЦБ запретов, ограничений и обязанностей, установленных законодательством и нормативными актами Банка России в целях противодействия коррупции.
Телефон доверия работает круглосуточно с понедельника по воскресенье в автоматическом режиме.