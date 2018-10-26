МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Банк России запускает телефон доверия для противодействия коррупции, сообщает регулятор.

"В целях реализации требований статей 6 и 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в Банке России введен в эксплуатацию сервис "Телефон доверия". С использованием данного сервиса по телефону 8-800-250-48-83 принимаются устные обращения граждан и юридических лиц", — говорится в сообщении.

ЦБ будет рассматривать обращения, если в них есть информация о коррупционных проявлений в действиях служащих Банка России; конфликтах интересов в служебной деятельности служащих регулятора; несоблюдения служащими ЦБ запретов, ограничений и обязанностей, установленных законодательством и нормативными актами Банка России в целях противодействия коррупции.

Телефон доверия работает круглосуточно с понедельника по воскресенье в автоматическом режиме.