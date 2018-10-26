Новые санкции не приведут к резким колебаниям курса рубля, заявил Силуанов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Введение в отношении России новых западных санкций, если это произойдет, не приведет к резким колебаниям курса рубля, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы делаем бюджет практически не зависимым от изменений цен на нефть, с одной стороны. А с другой стороны, что такое санкции? Ввели санкции, инвесторы заколебались, начали выводить деньги из Российской Федерации. Это влияет на курс рубля, но устойчивость, надежность с точки зрения бюджета и его надежности и устойчивости, она не позволяет и не даст возможности (произойти — ред.) резким колебаниям курса рубля", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"Ввели санкции на "Русал" — курс начал изменяться, курс начал плавать, потому что иностранные инвесторы начали выходить из российских активов. Но что будет дальше, если будут такие аналогичные санкции? Есть запас прочности — профицитный бюджет", — пояснил Силуанов.

"Если будут введены какие-то санкции, возможно, будут какие-то изменения (курса рубля — ред.), но они в конце концов будут прогнозируемы, эти изменения не будут столь существенны, что нам придется каждый день смотреть, как это было раньше, на курс обменников, что происходит с курсом рубля", — также отметил министр.