Депутаты Кубани предложили добавить чаеводство в госпрограмму по АПК

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края предложили Минсельхозу РФ дополнить существующую госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013-2020 годы мероприятиями по развитию чаеводства в России, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Уточняется, что в пятницу состоялось пленарное заседание Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в рамках XXIX конференции, в котором приняли участие члены парламентских делегаций из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя.

"В рамках XXIX конференции депутаты рассмотрели один из важнейших для кубанского АПК вопросов: развитие чаеводства. С соответствующей инициативой выступил аграрный комитет ЗСК. Суть обращения ЮРПА к руководителю Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву заключается в том, чтобы в существующую государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013-2020 годы внести изменения, дополнив ее мероприятиями по развитию именно отрасли чаеводства в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники мероприятия также приняли обращение Госсовета Крыма к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтенного туризма. Депутаты Краснодарского края подготовили к рассмотрению на ЮРПА больше десятка законодательных инициатив. Они касаются борьбы с "теневой" занятостью, развития чаеводства в регионе, утилизации твердых бытовых отходов и совершенствования системы государственных закупок.

Кроме того, парламентарии региона предложили установить день воинской славы России – 3 февраля – День высадки Черноморского десанта на плацдарм "Малая земля" в Новороссийске в 1943 году.

Также на конференции выступили парламентарии других регионов. Члены ЮРПА рассмотрели вопросы, касающиеся соцсферы – поддержка детей-сирот и инвалидов, выплата детских пособий, меры по повышению занятости. "Участники Конференции единодушно одобрили все вопросы повестки, проголосовав за их поддержку. Также принято решение о дате проведения и ключевой теме следующей, юбилейной ХХХ Конференции: пройдет она весной 2019 года в Сочи", — отметили в Законодательном собрании Краснодарского края.

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