В Минсельхозе спрогнозировали объем экспорта пшеницы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает экспортный потенциал зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) в 38-39 миллионов тонн, пшеницы — в 33-34 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с представителями крупнейших экспортеров зерна.

"В целом по итогам (сельскохозяйственного. — Прим. ред.) года Минсельхоз ожидает, что экспортный потенциал зерновых культур составит 38-39 миллионов тонн, из них пшеницы — 33-34 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В ходе встречи министр обсудил с представителями компаний-экспортеров планы и прогнозы состояния отрасли на текущий сельхозгод. Патрушев отметил, что Россия на протяжении нескольких лет демонстрирует рост экспорта зерна. "По итогам 2018 года министерство ожидает получить валовой сбор зерновых в объеме 109 миллионов тонн, из которого почти две трети приходится на пшеницу", — добавляет Минсельхоз.

"Это достойный урожай, который позволит обеспечить нашу страну зерном и хлебом, а также направить существенный объем зерновых на экспорт", — сказал глава Минсельхоза, которого цитирует министерство.

Патрушев также указал, что задача министерства — обеспечение потребностей российского рынка в зерне для производства муки, хлеба, макаронных изделий и кормов для животных. "В связи с этим участники встречи высказали предложения по сохранению баланса между увеличением экспортных показателей и, одновременно, насыщением внутреннего рынка", — заключает Минсельхоз.