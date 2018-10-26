Налоговая нагрузка на нефтекомпании достигла предела, считают в Госдуме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Налоговая нагрузка на нефтяные компании РФ достигла предела, и увеличивать ее дальше нельзя, так как это повлечет за собой дальнейшее снижение инвестиций, заявил на круглом столе в Госдуме председатель комитета по энергетике Павел Завальный.

"Сегодня налоговая нагрузка на нефтяную отрасль предельная, и мы не должны ее увеличивать. При любых решениях, связанных с налоговым маневром, большим, малым, мы не должны увеличивать налоговую нагрузку, чтобы дать нефтяникам, по крайней мере, не снижать объемы добычи нефти, и сегодня, и в перспективе. Это тоже наша задача", — уверен Завальный.

Он также отметил необходимость создания стимулов для развития нефтепереработки. "За последние пять лет объем инвестиций в нефтепереработку снизился в два раза. Если еще пять-шесть лет назад объем инвестиций был 250 миллиардов рублей в год, сейчас — не больше 120-125 миллиардов", — напомнил глава комитета по энергетике.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей властей также является поддержание ценовой стабильности на российском рынке моторных топлив, чтобы рост цен не превышал годовые темпы инфляции, в том числе за счет требования увеличения объема продаж на бирже, оперативного таможенного регулирования экспорта ГСМ в случае роста цен и, возможно, установления для вертикально-интегрированных компаний квот продажи на внутреннем рынке.

В свою очередь, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин выступил за предсказуемость системы налогообложения и рыночный подход в топливной сфере, чтобы не допустить непредсказуемых последствий, например, в виде дальнейшего снижения инвестиций.

"И так уже с непредсказуемостью в некоторой степени фискального режима инвестиции в переработку существенно уменьшились. 120 миллиардов, которые Павел Завальный называл — это, наверное, максимальная цифра инвестиций. Большая часть этих инвестиций идет на подержание текущей деятельности НПЗ, а не на их развитие и модернизацию. Если за это время меняется фискальный режим, вводятся какие-то ограничения, никто модернизацию делать не будет. А это означает, что в секторе возникнут проблемы с точки зрения даже поддержания текущих мощностей", — сказал Сорокин.