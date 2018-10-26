ЦБ оценил риски, связанные с динамикой зарплат и цен на нефть

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Риски, связанные с волатильностью нефтяных цен, динамикой зарплат и потреблением, остаются умеренными, следует из сообщения Банка России.

ЦБ РФ на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

"Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными", — говорится в сообщении.