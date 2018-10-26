Минсельхоз не увидел предпосылок для возникновения дефицита сахара в России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Предпосылок для возникновения дефицита сахара на внутреннем российском рынке не имеется, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Как отметили в ведомстве, в последние годы в сахарной отрасли достигнуты рекордные показатели производства сахара из сахарной свеклы. Так, в 2017 году производство составило 6,7 миллиона тонн, что позволило полностью заместить производство сахара из тростникового сахара-сырца и увеличить экспорт сахара в 2017 году до рекордных показателей (550 тысяч тонн).

"Внутреннее потребление сахара составляет около 5,8 миллиона тонн и при производстве не менее 6 миллионов тонн в год с учетом переходящих запасов на начало 2018 года (4,8 миллиона тонн) полностью обеспечивается. В этой связи предпосылок к возникновению дефицита сахара на внутреннем рынке не имеется", — добавили в министерстве.

В Минсельхозе также отметили, что цены производителей на сахар являются высоковолатильными. При этом министерство отмечает, что в 2017 году цены производителей сложились на низком уровне (22,98 рубля за килограмм) и соответствовали уровню 2013 года (23 рубля за килограмм). "Рентабельность производителей была низкой и не обеспечивала нормальной доходности предприятий", — указали в министерстве.

В 2018 году цены производителей (35,95 рубля за килограмм) восстанавливаются до уровня 2016 года (когда они составляли 36,9 рубля за килограмм). "При таких ценах производители могут обеспечить стабильную работу производства и переработки и наращивать экспортный потенциал", — подчеркнули в Минсельхозе.