В Москве не подтвердили снятие ограничений на ввоз белорусской "молочки"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заявления о полной отмене ограничений на ввоз молочной продукции из Белоруссии в Россию являются преждевременными, заявила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Белоруссия рассчитывает, что Россия в ноябре примет решение по снятию ограничений на поставку белорусского молока, заявил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц. Глава Минсельхозпрода Белоруссии уточнил, что в настоящее время полностью или частично ограничены в поставках продукции на российский рынок 43 молочных предприятия.

"Россельхознадзор не может подтвердить анонсированное белорусскими коллегами полное снятие ограничений на поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию. Такие высказывания являются крайне преждевременными", — сказала Мелано.

Она указала, что в настоящий момент Россия и Белоруссия работают над вопросом поставок молочной продукции согласно подписанной сторонами "дорожной карте". Россельхознадзор, по ее словам, отмечает определенные успехи в этом ключе.

"Вместе с тем при сверке тоннажа производимой продукции белорусскими компаниями и поставляемых в Россию объемов продукции соответствующих предприятий выявлен целый ряд несоответствий, что подтверждает объективность подхода Россельхознадзора", — добавила представитель ведомства.

Не менее важной проблемой, по ее словам, является то, что служба пока не наблюдает очевидных позитивных сдвигов в части обеспечения безопасности продукции. Так, за период с 1 января по 24 октября 2018 года выявлено 398 несоответствий в продукции, причем более 50% несоответствий — выявления остатков лекарственных средств.