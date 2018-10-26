ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть - до 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ВТБ Private Banking по итогам девяти месяцев 2018 года нарастил портфель средств клиентов на 30% — до 1,7 триллиона рублей, темпы роста вдвое превысили результаты за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Серьезный рост показывают вложения VIP-клиентов в инвестиционные продукты: более 70% с начала года. Общий объем уже превышает 400 миллиардов рублей. Наиболее популярными у клиентов являются облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала и стратегии индивидуального доверительного управления", — говорится в сообщении.

Как отметили в банке, по сравнению с первым кварталом 2018 года отмечается рост доли валютных инструментов в портфеле Private Banking ВТБ с 53% до 58%, при этом более 73% валютных средств VIP-клиенты размещают в ВТБ в долларах США.

По мнению старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента Private Banking Дмитрия Брейтенбихера, такие опережающие темпы роста, во-первых, свидетельствуют о доверии клиентов, надежности и профессиональной экспертизе банка ВТБ. "Во-вторых, это, безусловно, эффект синергии от объединения двух банков. В рамках универсального банка вопросы взаимодействия между частным и корпоративным бизнесом получили дополнительный импульс. И, в-третьих, это важный показатель сервиса и качества обслуживания клиентов", — считает он.

