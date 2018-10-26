В Центробанке сравнили "Кэшбери" с пирамидой МММ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Группа компаний "Кэшбери", в работе которой ЦБ увидел признаки финансовой пирамиды, в отличие от МММ в своей деятельности меньше затрагивала крупные населенные пункты, сделав ставку на активное вовлечение клиентов через соцсети — от их действий пострадало несколько десятков тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В конце сентября Центробанк сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Через две недели глава компании Артур Варданян через Youtube объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод средств.

Без денег, без друзей

"По нашей предварительной экспертной оценке, потенциальный ущерб может быть более миллиарда рублей, от деятельности мошенников пострадало несколько десятков тысяч человек. Точнее сейчас сказать сложно – и во время нашей работы, и даже сейчас в проект вовлекались новые люди", — сказал Лях, комментируя потенциальный ущерб пирамиды для граждан.

По его словам, сигналы о работе "Кэшбери" регулятор получал от своих региональных подразделений, которые сообщали, что появилась организация, которая ведет активную рекламную деятельность, рассказывает о том, что предоставляет финансовые услуги, хотя нет никаких признаков реальной деятельности.

"Обе пирамиды действовали по всей стране. Но "Кэшбери" в отличие от МММ, в меньшей степени затрагивала крупные населенные пункты, города-миллионники. МММ рекламировали из каждого телевизионного ящика, но при вовлечении в нее не были так задействованы личные контакты, когда люди активно агитируют вкладываться в пирамиду родственников и знакомых", — ответил глава департамента ЦБ на вопрос, сравним ли масштаб работы пирамид.

"В случае с "Кэшбери" такой ход был использован, в том числе, за счет развития соцсетей – благодаря им, сейчас больше возможностей для общения, можно отправить другу рекламную ссылку, короткое сообщение. Современные методы воздействия, которыми пользуются мошенники, к сожалению, подрывают доверие не только к финансовой системе, но и к людям, друзьям, знакомым, близким, и с человеческой точки зрения это страшнее. Человек остается и без денег, и без друзей", — посетовал Лях.

При этом он отметил, что большого вала жалоб на "Кэшбери" не было. "Не все успели осознать, что потерпели убытки – срок выплат по предлагаемым псевдоинструментам растянут на год и более", — пояснил Лях.

Суд

Прокуратура провела проверку группы, после чего направила в Первомайский суд Ростова-на-Дону, по месту регистрации компании, иск о блокировке сайтов "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com" на территории России. Иск от прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону поступил в суд 28 сентября.

Группа "Кэшбери" позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания "Варшава", ООО "Кэшбери", а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC "Cashbery Limited". На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.