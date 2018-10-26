МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Чиновники на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака в среду приняли решение изучить налоговую нагрузку на добывающие и обрабатывающие отрасли, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания и федерального чиновника.

Нефтяники платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, и это не совсем справедливо, считает один из участников совещания. На эти две отрасли нагрузка действительно может вырасти, но сначала нужно проанализировать ее, сообщил изданию чиновник финансово-экономического блока.

Козак предложил комплексно посмотреть на сбалансированность налоговой нагрузки на разные отрасли и представить результаты к весне 2019 года, рассказал изданию чиновник финансово-экономического блока. По его словам, нужно разобраться во всех отраслевых и индивидуальных льготах, чтобы перерабатывающие отрасли были поощрены больше, чем добывающие. Представитель Козака отказался от комментариев газете.

Ранее вице-премьер уже предлагал провести инвентаризацию льгот – но лишь для нефтяников. На совещании обсуждалась только возможность оценить уровень фискальной нагрузки, отметил представитель Минфина. Представители Evraz, "Мечела", СУЭК и "Уралкалия" отказались от комментариев.

Как сообщает издание, повышение налоговой нагрузки на угольные, металлургические и химические компании периодически обсуждается минимум последние 10 лет. Последний раз сделать это в письме президенту РФ Владимиру Путину предложил его помощник Андрей Белоусов: рассмотреть идею изъять сверхдоходы от роста цен на их продукцию и ослабления курса рубля. Перечисленные в письме 14 компаний, по его расчетам, могли бы доплатить в бюджет 513,66 миллиарда рублей.

Правительство от повышения налогов летом отказалось, и сейчас чиновники обсуждают с бизнесом увеличение инвестиций, в том числе в инфраструктуру. Но идея изучить налоговую нагрузку на горнодобывающие компании связана именно с письмом Белоусова, признает чиновник.