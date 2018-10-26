МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 24 октября направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, выступив против планов продления экспортной надбавки в 8% к тарифу РЖД, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Как указывается в письме, прошлогодняя версия долгосрочной программы развития (ДПР) РЖД до 2025 года была использована в качестве основания для выработки подходов к установлению долгосрочной системы тарифов. ФАС своим приказом "зафиксировала параметры установления долгосрочного тарифа, определила долгосрочные целевые надбавки на компенсацию расходов РЖД, а также предусмотрела уменьшение с 2019 года верхнего предела тарифного коридора".

Однако 17 октября Минтранс направил в Минэнерго предложения РЖД по корректировке ДПР и по тарифным изменениям, "которые прямо противоречат ранее принятым решениям по долгосрочным тарифам", предыдущим проектам программы и материалам заседания президентской комиссии по ТЭК, пишет Новак. Речь идет о сохранении экспортной надбавки в 8%, индексации платы за порожний пробег на 63 миллиарда рублей, реализации механизма финансирования малодеятельных и новых линий за счет грузовладельцев.

Минэнерго "не поддерживает эти предложения РЖД и считает, что их реализация поставит под угрозу внедрение долгосрочной тарифной политики на железнодорожном транспорте", сообщает издание. Увеличение транспортных расходов окажет негативное влияние на инвестпрограммы компаний ТЭК, повысит оценку рисков инвестиционной среды в отрасли, снизит возможности привлечения средств, "которые уже являются ограниченными из-за санкций".

По оценкам промышленников, их дополнительные расходы от надбавки составят 253 миллиарда рублей, из них более половины — у угольщиков. Шанс избежать затрат у грузоотправителей есть — решение по надбавке еще не оформлено. Правление ФАС 25 октября утвердило для РЖД лишь общую индексацию по принципу "инфляция минус 0,1%", а работа над другими изменениями продолжается. Окончательное решение ожидается на совещании у Дмитрия Медведева, которое состоится 29 октября на станции Бекасово-Сортировочное.