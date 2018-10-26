Чистая прибыль Intel за 9 месяцев выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в годовом выражении в 1,5 раза, до 15,858 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,35 доллара против 2,12 доллара в 2017 году. В то же время выручка компании составила 52,191 миллиарда долларов, увеличившись на 14,2%.

По итогам третьего квартала прибыль Intel выросла в годовом выражении на 41,7%, до 6,398 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,38 доллара против 0,94 доллара в прошлом году. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,15 доллара за акцию. Выручка компании составила 19,163 миллиарда долларов, увеличившись на 18,6%.

"В третьем квартале клиентский спрос на наши ПК и системы работы с данными превзошли ожидания. Мы очень рады, что на высококонкурентном рынке клиенты продолжают выбирать Intel", — - приводятся в релизе слова финансового директора компании Боба Свана (Bob Swan).

На данных отчетности акции Intel на бирже NASDAQ закрыли торги четверга ростом на 4,46%.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.