Канада ратифицировала соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сенат парламента Канады одобрил соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP).

На сайте законодательного органа говорится, что решение сенаторов уже получило королевскую санкцию, необходимую для Канады как члена Британского содружества наций. Палата представителей утвердила соглашение в сентябре.

Телеканал CBC отмечает, что соглашение вступит в силу через 60 дней после того как шесть из 11 участников договора завершат ратификационный процесс.

Пока помимо Канады соглашение ратифицировано еще в четырех странах — Новой Зеландии, Мексике, Японии и Сингапуре. Ожидается, что в скором времени к ним присоединятся Вьетнам и Австралия.

Первоначальное соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. Участниками соглашения были 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.