В Moody's объяснили, почему иностранный капитал вернется в Россию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хорошие финансовые показатели, продемонстрированные российскими компаниями, помогут вернуть в страну капитал иностранных инвесторов, сообщила в интервью РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу (Kristin Lindow).

"Например, недавние сообщения о большой прибыли компаний вполне естественно могут привести к возвращению притока средств со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, очистка банковского сектора, которую проводит Банк России, значительно сократила объем оттока капитала", — считает она.

По словам Линдоу, есть много факторов, которые способствуют притоку и оттоку капитала, и не все факторы, приводящие к оттоку, обязательно негативные.

"То, что мы видим сейчас, — это, скорее, нормальные рыночные факторы, нежели отток капитала. С другой стороны, я считаю, что неопределенность, созданная угрозой введения дополнительных санкций со стороны США, может продолжать сдерживать приток капитала", — добавила эксперт.

По данным Банка России, чистый отток капитала из России в третьем квартале вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,2 миллиарда долларов (против 0,4 миллиарда долларов). При этом чистый отток капитала за первые три квартала вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,9 миллиарда долларов.