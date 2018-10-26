"Алроса" в 2019 году анонсирует новую коллекцию бриллиантов

ЭР-РИЯД, 26 окт — РИА Новости. АК "Алроса", успешно реализовавшая коллекцию бриллиантов "Династия", в следующем году анонсирует новый проект, сообщил РИА Новости гендиректор компании Сергей Иванов.

"Планируем", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли планы создать новую коллекцию камней после "Династии".

"У нас есть ряд идей по огранке нашими силами нескольких уникальных бриллиантов. В следующем году мы анонсируем проекты", — сказал Иванов.

Он отметил, что название для новой коллекции еще не придумано, нужно подобрать то, которое бы звучало.

Коллекция, получившая название "Династия", состоит из пяти бриллиантов и создана из одного алмаза весом 179 карат. Уникальный кристалл, получивший имя "Романовы", был добыт в 2015 году на кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Республике Саха (Якутия).

Главный бриллиант коллекции был продан на аукционе в августе. Это круглый камень массой 51,38 карата. Общая итоговая выручка от продажи коллекции "Династия" составила около 10 миллионов долларов.