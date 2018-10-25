РЯЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Власти Рязанской области подписали в 2018 году 26 новых инвестиционных соглашений на сумму более 107 миллиардов рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор Николай Любимов.

Глава региона подробно рассказал на прошедшей 25 октября пресс-конференции о развитии экономики в Рязанской области.

"В 2018 году подписано 26 новых инвестсоглашений на сумму более 107 миллиарда рублей", – сказал Любимов.

Наиболее крупные из этих соглашений — строительство мельничного комплекса мощностью 1,5 тысячи тонн в сутки и элеватора с объемом хранения зерна 200 тысяч тонн ООО "ГКГрейн Холдинг" с объемом инвестиций 5 миллиардов рублей; завода по производству металлоконструкций АО "Точинвест" с инвестициями в 1,3 миллиарда рублей; производство строительной пленки ООО "Технофлекс" с объемом инвестиций 500 миллионов рублей; а также строительство завода по производству модифицированного крахмала в Михайловском районе с инвестициями в 2 миллиарда рублей и создание серийного производства современной станкоинструментальной продукции АО "СТП-Саста" с инвестициями в 1,8 миллиарда рублей.

Особые перспективы имеют строительство тепличного комплекса стоимостью 1,8 миллиарда рублей в Пронском районе, которое ведет ООО "А Агро Рязань", и создание крупных животноводческих комплексов на общую сумму 16,8 миллиарда рублей.

"Сельское хозяйство пока занимает в валовом региональном продукте около 8,5%. Но эта цифра будет расти. Мы ведем переговоры с инвестором, чтобы он занимался не только производством, но и переработкой на месте, чтобы деньги не уходили в другие регионы", – пояснил Любимов.

По словам губернатора, регион активно развивает международные контакты. Он отметил, что в последнее время появились перспективы налаживания связей с американским штатом Юта.

"Там промышленность очень развита. Мы хотим, чтобы наши экспортно-ориентированные предприятия представили там свою продукцию, договорились о ее поставках. Нужно, чтобы наша экономика развивалась, преодолевая санкции. Туризм тоже может стать драйвером наших взаимоотношений", – сказал Любимов.

По его словам, Рязанская область активно поддерживает постоянное торгово-экономическое сотрудничество с более чем 100 странами мира. В частности, развиваются контакты предприятий Рязани и Израиля в агропромышленном комплексе, медицине, промышленности. Также расширяется сотрудничество региона с Белоруссией, Китаем и другими государствами.

Говоря о развитии межрегионального сотрудничества, губернатор обозначил перспективы взаимодействия Рязанской области с Чеченской республикой. Там, по его словам, хорошими темпами развивается промышленность, в том числе — металлообработка. В этой сфере успешно работают и рязанские предприятия. Эффективной, по мнению Любимова, могла бы стать кооперация в области производства отопительного оборудования.

"Потом можно единым фронтом выходить на рынок, поставлять продукцию на экспорт", – сказал губернатор.

По его словам, у Чечни налажены хорошие связи с ОАЭ, Саудовской Аравией, другими ближневосточными странами, которые вкладывают в регион солидные инвестиции. Губернатор отметил, что партнерство будет укрепляться также в сфере культуры и туризма.

"Есть что посмотреть в Чечне, есть что показать у нас", – подытожил Николай Любимов.

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