Оценки рейтинговых агентств по России устарели, заявил Орешкин

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Оценки рейтинговых агентств относительно экономики РФ и ее долговой устойчивости отстают от реальной динамики, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Во многом текущие оценки рейтинговых агентств, конечно, отстают от реальной динамики, от состояния дел в российской экономике и в целом от ее долговой устойчивости. Агентство Moody's здесь находится в арьергарде", — ответил он на просьбу прокомментировать заявление Moody's о возможности повышения суверенного кредитного рейтинга РФ.

Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году, если не будет шоков, заявила старший вице-президент Moody's Investors Service Кристин Линдоу. Линдоу также добавила, что есть вероятность, что уже в следующем году рейтинг вернется в инвестиционную категорию.