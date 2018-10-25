Эксперт усомнился, что США могут регулировать рынок нефти

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США могут пытаться оказать влияние на страны с элементами командной экономики в нефтегазовой сфере, но регулировать рынок за счет осознанного изменения собственной добычи у них не получится, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"США могут пытаться оказать влияние на страны с де-факто элементами командной экономики в нефтегазовой сфере — в том числе на Саудовскую Аравию — но регулировать рынок за счет осознанного изменения собственной добычи у них не получится", — прокомментировал Маринченко РИА Новости вопрос о роли США на рынке в качестве возможного регулятора.
"Нефтегазовая отрасль США, которая представлена десятками относительно крупных компаний, построена на рыночных принципах. Компании добывают столько, сколько могут или считают нужным — невозможно представить ситуацию, что они начнут "добровольно" ограничивать добычу в ответ на соответствующую просьбу правительства — как это происходит в России в рамках ее участия в сделке ОПЕК+", — добавил он.