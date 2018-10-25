На Украине разработали концепцию регулирования криптовалют

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство экономики Украины разработало концепцию государственной политики в сфере криптовалют, которая введет виртуальные активы в правовое поле до 2021 года, сообщается в четверг на сайта ведомства.

"Минэкономразвития инициирует принятие концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалют)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, реализация концепции будет проходить в два этапа и завершится в 2021 году. На первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют. На втором этапе, с 2020 по 2021 год, предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют субъектами первичного финансового мониторинга. Также на втором этапе предусмотрена разработка специальных законодательных актов относительно регулирования использования криптовалют.

Минэкономики сообщило также, что уровень майнинга (добычи) криптовалют, в стране превышает 100 миллионов долларов в год. Кроме того, ежегодно украинские компании на ICO или ITO (форма привлечения капитала) привлекают еще около 100 миллионов долларов в год. Ведомство сообщает, что поскольку в стране нет правового регулирования этого рынка, он находится в "тени", а государство недополучает налоги.

Разработанная концепция будет вынесена на одобрение кабмина Украины.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил органам власти разработать регулирование оборота криптовалют в стране, в частности, определить налог для операций с ними.