На Украине разработали концепцию регулирования криптовалют

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство экономики Украины разработало концепцию государственной политики в сфере криптовалют, которая введет виртуальные активы в правовое поле до 2021 года, сообщается в четверг на сайта ведомства.
По данным ведомства, реализация концепции будет проходить в два этапа и завершится в 2021 году. На первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют. На втором этапе, с 2020 по 2021 год, предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют субъектами первичного финансового мониторинга. Также на втором этапе предусмотрена разработка специальных законодательных актов относительно регулирования использования криптовалют.
Разработанная концепция будет вынесена на одобрение кабмина Украины.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил органам власти разработать регулирование оборота криптовалют в стране, в частности, определить налог для операций с ними.