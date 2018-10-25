СПГ по Севморпути смогут перевозить на иностранных судах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Производители сжиженного природного газа смогут пользоваться на Севморпути судами под иностранными флагами до появления российских танкеров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в августе говорил, что компания обратилась в Минтранс с просьбой разрешить каботажные перевозки СПГ по Северному морскому пути судами не только под флагом России. Он отмечал, что принятые поправки к Кодексу торгового мореплавания не позволяют использовать 15 иностранных танкеров-газовозов "Ямала СПГ" для каботажа между Сабеттой и перевалочными пунктами в Мурманске и на Камчатке без соответствующего разрешения правительства РФ.

"Мы договорились, что необходимо будет скорректировать условия для бизнеса, который занимается СПГ, чтобы они могли на переходный период, пока не будет насыщен рынок, пока не будут произведены танкеры для перевозки СПГ, на территории РФ они могли пользоваться судами под иностранным флагом", — сказал Козак.

Он уточнил, что дал соответствующее поручение Минэнерго, Минтрансу, Минпромторгу и компаниями. "Нужно, чтобы "Новатэк", прежде всего, продумал, какой срок нужен, какой график… Сегодня очевидно совершенно, что этот запрет (на использование иностранных танкеров на Севморпути — ред.) не может быть таким абсолютным с 1 января 2019 года", — добавил он.

"Они сядут вместе — Александр Валентинович (Новак — ред.), вместе с Минтрансом, Минпромторгом, просчитают детали, чтобы этот срок не был очень большим, чтобы никого не расслаблять, и не такой маленький", — подчеркнул вице-премьер.