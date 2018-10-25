Путин поручил изучить вопрос о направлении прибыли РЖД на проекты

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о направлении чистой прибыли РЖД вместо дивидендов по обыкновенным акциям на проекты плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, следует из сообщения на сайте Кремля.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте сообщал, что компания предлагает платить дивиденды только по привилегированным акциям, а остальную прибыль направлять на инвестиции. Правительство в опубликованном в октябре комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года прописало возможность РЖД не платить дивиденды по обыкновенным акциям при реализации ряда проектов.

"Правительству РФ проработать вопрос направления чистой прибыли ОАО "РЖД", оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, на реализацию проектов по развитию железнодорожного транспорта, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в объемах согласно параметрам финансирования таких проектов, определенным планом, с соответствующим уменьшением выплат дивидендов по обыкновенным акциям указанного общества", — говорится в поручении.

Срок исполнения указан 1 февраля 2019 года. Перечень поручений президента утвержден по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 октября.

Занимавший в сентябре пост замминистра транспорта РФ Алан Лушников сообщал журналистам, что РЖД до 2025 года разрешат не платить дивиденды по обыкновенным акциям и вкладывать чистую прибыль в проекты, но тогда компания не должна претендовать на 1 триллион рублей господдержки, в частности на 200 миллиардов рублей для ускорения движения контейнеров и увеличения транзита.