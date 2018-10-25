ОСК построит самый большой морозильный траулер в России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построит самый большой в России морозильный рыболовный траулер, сообщает корпорация.

"Объединенная судостроительная корпорация и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" достигли финальных договоренностей с Рыболовецким колхозом им. Ленина о строительстве большого морозильного рыболовного траулера нового проекта", — говорится в сообщении.

Проект большого морозильного траулера (БМРТ) 5670WSD разработает ООО "Вяртсиля Восток" (Санкт-Петербург). Длина судна составит 121 метров, ширина — 21 метр, водоизмещение — около 5 тысяч тонн. "Это будет самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. На борту судна будут расположены орудия лова, основное из которых — пелагический трал, рыбоперерабатывающая фабрика производительностью от 150 тонн в сутки и морозильные трюмы для хранения готовой продукции", — добавляют в ОСК.

Контракт на постройку судна вступит в силу после прохождения необходимых корпоративных процедур. По условиям предварительного соглашения ПСЗ "Янтарь" должен построить БМРТ и передать его заказчику в 2023 году. Закладка судна запланирована на июль 2019 года.

"Расширение гражданской линейки продукции — важная составляющая стратегии предприятия. И новый контракт — значительный шаг в этом направлении, как и в плане сотрудничества с Рыболовецким колхозом имени Ленина, для которого завод уже строит серию траулеров другого проекта. Мы готовы и дальше развиваться в гражданском сегменте, предлагая заказчикам оптимальные варианты взаимодействия и качественную продукцию", — отметил директор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения. Входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" — крупнейшую судостроительную компанию России, созданную в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли.