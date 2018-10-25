В Минфине рассказали, как стабилизировать цены на топливо

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лицензирование экспорта нефтепродуктов является одной из самых действенных мер для стабилизации цен на топливо, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
"Идея хорошая, заслуживает внимания. Если будет достигнут консенсус, то это, на мой взгляд, одна из самых действенных мер", — отметил Сазанов.
"Просто здесь вопрос в том, что надо юридически проработать этот вопрос. Компании — чтобы на них ни в коем случае не наложить никакой дополнительной административной нагрузки сверх обязанности по поставкам на внутренний рынок, что есть святая обязанность социально ответственных компаний", — добавил Сазанов.