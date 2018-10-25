В Минфине прокомментировали идею о лицензиях на экспорт нефти

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лицензирование экспорта нефтепродуктов не сократит объемы экспорта, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Правительство РФ прорабатывает законопроект, предполагающий выдачу лицензии на экспорт нефтепродуктов всем производителям с условием обязательных поставок определенных объемов топлива на внутренний рынок, однако никаких решений пока нет, сообщил РИА Новости в среду участник совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака с нефтяными компаниями.

"Да нет, конечно. "Хвосты" будут экспортироваться. И для них никаких не должно быть лимитов", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, сократит ли введение лицензирования объемы экспорта.

"Нужно просто, чтобы выполняли обязательство поставки на внутренний рынок. Если установить правильное обязательство поставки на внутренний рынок, вы таким образом насытите внутренний рынок, а производители "хвосты", которые у них остаются, могут экспортировать", — пояснил он.

"Насытив внутренний рынок, вы стабилизируете цену за счет того, что товар нельзя будет купить и вывезти", — отметил Сазанов.

Говоря о необходимых внутреннему рынку объемах топлива, Сазанов пояснил: "У вас 35 миллионов тонн весь рынок бензина и 35 миллионов тонн — весь рынок дизельного топлива. Объемы известны, поэтому здесь точно известны необходимые объемы. Если установить обязательство поставки на внутренний рынок на 10-15% больше этих объемов, проблем быть с внутренним рынком не должно".